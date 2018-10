Serata "spezzina" ai Luzzati con Apice, Storti e Rat Dj

Venerdì 2 novembre ai Giardini Luzzati serata "spezzina" con artisti del levante.

Si inizia con Apice, progetto solista di Manuel Apice, cantautore ligure classe '95, al suo debutto dopo la fortunata esperienza con Ondalibera, durata quasi 10 anni. Apre i concerti di Bobo Rondelli, Modena City Ramblers, Giorgio Poi, Francesco De Leo, Balletto di Bronzo e altri, partecipando a festival come Pop It Festival, Festival della Resistenza, TencoAscolta, Boss Festival, Acmé Festival ed esibendosi IN numerosi club sparsi per lo stivale. Ad ottobre 2018 esce Beltempo, un disco di sette tracce agrodolci, sospeso fra tradizione e modernità in una sintesi audace delle radici del cantautorato italiano e nuove sonorità.

Poi Francesco Storti, che propone un repertorio di inediti poliedrico, dalle ballate irriverenti e ironiche ai temi della letteratura classica. Le cover, invece, sono brani dello scenario pop e cantautorato italiano. A febbraio 2018 conquista il secondo posto e il Premio Ferragni allo Speremo Fesrival grazie al suo singolo "Io (che voglio essere meridionale)".

Alla fine, Rad Dj, ovvia Simone Stagi.