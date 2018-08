"Tutti morimmo a stento" di Fabrizio De Andrè compie 50 anni

Un compleanno importante quello del primo concept album di Fabrizio De Andrè “Tutti morimmo a stento” che verrà festeggiato in viadelcampo29rosso a 50 anni dall'uscita.

Gli autori, Claudio Sassi e Odoardo Semellini, ripercorrono le vicende che hanno portato alla realizzazione del disco attraverso una ricerca meticolosa e preziosa che comprende il racconto di alcuni retroscena inediti e curiosi tra i quali una cui versione diversa della Ballata degli impiccati e la particolare storia dell’album registrato in lingua inglese e mai pubblicato.

Il libro è impreziosito dalle interviste a Gian Piero Reverberi, Cesare Romana, Ugo Mannerini, Simone Casetta, Enza Sampò, don Carlo Scaciga e si avvale dei contributi di Raffaele Fiore e Brunetto Salvarani. Tutto quello che vorreste sapere su uno degli album più importanti nel panorama culturale italiano uscito proprio nel settembre del 1968.

Partecipa all'incontro il Prof. Giuseppe Cirigliano; coordina la presentazione Laura Monferdini, referente della cooperativa Solidarietà e Lavoro che gestisce dal 2012 il museo viadelcampo29rosso.

I partecipanti potranno anche visitare gratuitamente la bella mostra Cantautori in Campo, a firma di Rosi Marsala, che è stata prorogata al 30 settembre, una serie importante di ritratti che omaggiano anche l’anima musicale e la città di Genova, da Fabrizio De André, ricordato insieme ai volti dei suoi “maestri” Brassens, Dylan e Cohen, ad altri illustri “genovesi” come Vittorio Gassmann e Gilberto Govi. E’ inoltre esposta una nuova vetrina tematica con gli scatti dell'agosto del 1980 di Giuliano Clerici e Pier Giuseppe Radice in occasione della loro visita a Fabrizio De André nella sua tenuta in Sardegna.

INFO tel.: 010 2474064 - e-mail: info@viadelcampo29rosso.com