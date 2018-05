Genova festeggia il compleanno di Lele Luzzati

Domenica 3 giugno il Teatro della Tosse insieme con la fondazione Luzzati e la cooperativa Ce.Sto organizza una celebrazione per il compleanno del grande artista Lele Luzzati, mancato nel 2007, che avrebbe compiuto 97 anni.

Gli eventi inizieranno dalle ore 15, ingresso gratuito.

Il programma:

Dalle 15:00 alle 17:00

Giardini Luzzati vico San Donato (in caso di pioggia a LaClaque)

CI METTO LA FIRMA

Laboratorio di illustrazione condotto da Gregorio Giannotta per ragazzi dai 7 ai 13 anni.

Un breve laboratorio per illustrare la storia di Alice lunga quanto uno striscione di carta che a fine laboratorio verrà esposto ai Giardini Luzzati.

Partecipazione gratuita, ma con iscrizione obbligatoria

Numero massimo di partecipanti 20 ragazzi

Iscrizione entro e non oltre il 31 maggio 2018 al botteghino del teatro dal martedì al venerdì 9:30 – 13:00 15:00 – 19:00, il sabato dalle 15:00 alle 19:00

oppure via e-mail scrivendo a proposte.progetti@teatrodellatosse.it



Ore 17:00

Sala Dino Campana

THE NIGHT MY PARENTS WERE AWAY

di Sarah Page

laboratorio spettacolo per allievi dai 14 ai 18 anni condotto da Amedeo Romeo con Susanna Gozzetti

con Maria Cardona Albini, Davide Fossati, Luca Hardonk, Isabella Profumo, Marta Repetto, Bianca Rizzo, Norma Viapiano e Maddalena Vinco.

Musica originale Aron Aboukhalil, Walter Cesarini e Francesco Raspaolo a cura del dipartimento di composizione del Conservatorio "N. Paganini" coordinato da Luigi Giachino

TJ ha 16 anni e una casa tutta per sé, i suoi genitori resteranno fuori fino a domani: questa notte sarà la migliore della sua vita. Soprattutto perché TJ ha organizzato una festa, e ci saranno il ragazzo di cui è innamorata, un buon numero di rumorosi amici e un fiume di birra. Ovviamente niente andrà come sperato.

Lo spettacolo ha vinto il premio come miglior spettacolo nella sezione Teens 2017 al Milano Playwriting Festival

Ingresso libero fino a esaurimento posti



Ore 18.30

Teatro della Tosse La Claque

Proiezione del DocuFilm

BAMBINI CHE SANNO LEGGERE (Diario Cambogiano)

Regia di Angelo Loy

con Claudia Gerini e i bambini dei progetti in Cambogia di Helpcode - Il diritto di essere bambini Italia

produzione Helpcode

www.helpcode.org

Il documentario, attraverso la tecnica del video partecipato, permette il confronto con la realtà quotidiana delle bambine e dei bambini in Cambogia. Per molti di loro, diritti fondamentali quali andare a scuola, avere un pasto caldo e cure in caso di malattia sono ancora oggetto di quotidiana conquista. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche di genere, perché in contesti di deprivazione di diritti sono proprio le bambine a pagarne il prezzo più alto. Il documentario è stato doppiato in italiano dagli allievi dei corsi di teatro del Teatro della Tosse.

A seguire incontro di approfondimento, intervengono:

Gelsomina Vitiello - responsabile sostegno a distanza Helpcode

Andrea Ghianda - responsabile comunicazione Helpcode

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per maggiori info: 0102470793 proposte.progetti@teatrodellatosse.it



Ore 19:30

Giardini Luzzati

AL RAZEEF BAND in concerto

Alaa Alshaer - Chitarra / Ayham Jalal - Clarinetto / Midhat Husseini - Basso Tuba /Tamer Nassar - Sax / Yassar S'adat - Trombone / Mario Martini - Tromba/ Lorenzo Bergamino - Percussioni