Giovedì 8 marzo 2018, nell'ambito della festa per i 12 anni del Genoa Club Oregina "Davide Cagnolari" nella sede di via Vesuvio 10A/r, Louis Lunari, voce e chitarra dei Sunset Boys, presenta in anteprima la ristampa del cd da lui realizzato per "Un Cuore Grande Così" con il dj-producer Alex Cavalieri e l'ingegnere del suono Paolo "Master Genoa" Valenti di "Riserva Sonora" a sostegno appunto di Un Cuore Grande Così. Ne sono disponibili copie a "Questione di feeling" di Via Ceccardi, o scrivendo all'attenzione di Ricky a info@uncuoregrandecosi.it.

La festa, con il patrocinio del Comune di Genova Municipio 1 Genova Centro Est, inizia alle 17.30, ingresso libero con torta e spumante offerti dal club, presenti alcuni giocatori del Genoa (per info genoacluboregina@gmail.com). Il cd, andato esaurito nella prima stampa, contiene tre canzoni: l'omonima song acustica "Un Cuore Grande Così", il pezzo strumentale "Sounding village", scritto per il Genoa Cricket (unico caso di una musica scritta da una band per una squadra di cricket), e "Genoa Supporters - Genova è solo rossoblù - Smoke on the water remake", che ebbe l'assenso ufficiale, attraverso l'allora EMI Music, dal'entourage stesso dei Deep Purple. I Sunset Boys, che in carriera hanno fatto remix ufficiali, fra gli altri, per Planet Funk, The Gang, Bobby Soul, Tarick1, Meganoidi, Magellano, Ex-Otago, Blastema (di Dori Ghezzi), Kramers, e partecipato a festival come Festa d'Estate, Festintenda, Roma live Foro italico, Estate Village Venezia, Smash Jam, Carnevale di Venezia (unica band genovese esibitasi in Piazza San Marco), hanno realizzato altre due canzoni per il Grifone: "120 Alé Genoa", ascoltabile gratis nel sito uncuoregrandecosi.it, e la loro versione di "You'll never walk alone" con i cori degli allora -Children, online in YouTube.

Tutte e e cinque le song, le tre del cd e queste due, sono incluse nella mostra al museo del Genoa, dove i Sunset Boys si esibiranno in uno dei prossimi concerti, dedicata alla musica scritta per il Grifone nella sua storia.