Quattro giorni di festa per il compleanno del Casa Mia Club

Dal 2013 il Casa Mia Club ha il divertimento come missione principale ed il tempo è passato velocissimo. La settimana del quinto compleanno "Casa Mia Club" di Genova (Via XII ottobre 182R) è ricca di proposte.

Mercoledì (5 dicembre) serata reggaeton. Sonorsita, la squadra del deejay Big Nas farà scatenare Genova al ritmo caliente della musica del momento. Ingresso libero uomo / donna tutta la notte.

Venerdì (7 dicembre) è un prefestivo e sarà "Una serata della Madonna" nel senso che questo è proprio il nome della serata.

Un solo ingresso e due sale per ballare generi diversi. Musica commerciale / reggaeton / hip-hop.

Ingresso omaggio donna fino alle 01:00.

Sabato (8 dicembre) serata "#makeyourchoice", doppia sala con ingresso unico. In una pista dj Max Giannini e Masino con musica house commerciale, nella sala #garage, musica techno con @smileandance e la banda di RST Events con Alessio Lerma in consolle per un extended set.

Ingresso omaggio in lista donna fino alle 01:00.

Domenica (9 dicembre) dalle 22.00 si balla latino e commerciale con la serata "A mi me gusta" dei Latin Blood e la consolle di Simo Effe. Ospiti speciali il dj Cristian e lo show Wakanda Crew di Debora De Vincenzi. Ingresso libero uomo / donna tutta la notte.

Il locale è stato rivisitato e alcuni nuovi format lo rendono un punto di riferimento dell'intrattenimento serale / notturno genovese e non solo, mantenendo particolarmente curata la ristorazione.

I tre livelli del Casa Mia Club sono, anche quest'anno, disponibili per meeting, cene aziendali, feste private, compleanni/lauree, workshop e per qualsiasi altro evento.