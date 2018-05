"Commercianti per un giorno": la fiera in cui tutti possono vendere (o barattare)

Domenica 27 maggio torna alla Fiera di Genova l'appuntamento con "Commercianti per un giorno", un'occasione per liberare la casa, la cantina, il solaio di tutti quegli oggetti che non si utilizzano.

I privati domenica potranno vendere o barattare qualsiasi tipo di oggetto alla Fiera, dalle 9 alle 19. Ingresso gratuito.

Info: 348.5239293 moonshineventi@gmail.com