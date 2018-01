Il 4 marzo dalle 9 alle 19 alla Fiera di Genova torna l'occasione per liberare la casa la cantina, il solaio di tutti quegli oggetti che non si utilizzano, con "Commercianti per un giorno".

Chiunque potrà partecipare, vendendo o barattando qualsiasi tipo di oggetto.

Ingresso gratuito.

Per info: 348.5239293