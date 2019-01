"Comics-room": la stanza e il fumetto

Venerdì 4 gennaio alle ore 14.30 il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro presenta un'iniziativa rivolta alle famiglie che vuole far riflettere sul valore e sulle peculiarità espressive del fumetto tramite il lavoro dell'artista Antonio Rubino.

L'approfondimento e il laboratorio scaturiscono dall'opera "La camera dei bambini" disegnata nel 1921 e facente parte della collezione permanente della Wolfsoniana. Personaggi fantastici, immaginazione e storia (story telling) accompagneranno i partecipanti attraverso un viaggio popolato di colori ed eroi tipici dell'infanzia.

Alla base dell'esperienza ci sarà la vita e l'arte di Antonio Rubino, storico fumettista e disegnatore italiano, creatore del Corriere dei Piccoli e di molti dei disegni caratterizzanti l'immaginario dei più giovani. La camera dei bambini, in cui si mescolano personaggi delle fiabe, con animali e oggetti animati, rappresenta un viaggio nel mondo della fantasia tramite il quale il bene ed il male vengono evidenziati e divisi per diventare uno strumento educativo ed un modello. Questi personaggi, disegnati in maniera caricaturale, ma allo stesso tempo realistica, consentiranno, dopo un approfondimento sull'artista e la sua opera, di approcciare la creazione di una proprio fumetto, in cui i partecipanti potranno creare la propria storia con i personaggi visti e analizzati in museo.

La Wolfosoniana con la sua collezione dedicata alle arti decorative e di propaganda del periodo 1880 - 1945, ospita opere ed oggetti d'arte che riflettono la passione per l'esotismo nata nella seconda metà del XIX secolo, fino al razionalismo tipico della prima metà del XX. La complessità culturale dell'epoca è al centro della passione per il collezionismo del mecenate statunitense Mitchell Wolfson Jr. che ha raccolto e donato alla città le opere esposte.

Info e prenotazioni: biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it / 010322673

Gallery