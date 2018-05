"Comicity Festival" tra spettacoli e laboratori con tanti ospiti famosi

Comicity è un contenitore di performance live con grandi ospiti nazionali e attività per tutta la famiglia Stand up comedy, contest nazionale di vignette umoristiche con esposizione delle opere finaliste, laboratori sulla comicità, numerose attività pensate per i più piccoli e due serate imperdibili.

David Riondino Late Show con ospiti come Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Antonio Ornano e Cinzia Leone

Ideato appositamente per il Comicity Festival, il 24 e il 25 maggio nella sala Aldo Trionfo del Teatro della Tosse, va in scena il David Riondino Late Night Show, due serate di musica e interviste-spettacolo condotte dall’istrionico David Riondino con ospiti d’eccezione: Francesco Pannofino, Antonio Ornano, Caterina Guzzanti e Cinzia Leone.

Tre serate di stand up comedy

Per la prima volta a Genova, il 25, 26 e 27 maggio, presso La Claque in Agorà, tre serate di stand up comedy a ingresso gratuito con protagonisti i migliori stand up comedian del momento: Luca Ravenna, Stefano Rapone, Nicolò Falcone, Davide Calgaro, Martina Catuzzi e Francersco Frascà.

Laboratori per tutti

Ma Comicity Festival è soprattutto un contenitore di attività per tutti: laboratori di plastilina per i bambini, laboratori di recitazione comica, di scrittura umoristica e molto altro. Tra i docenti: Eleonora D’Urso, Barbara Fiorio, Anselmo Roveda, Stefano Argentero, Andrea Tich e Mattia Mariotti.

Una cinque giorni di eventi dedicati ad un pubblico trasversale ed eterogeneo per esplorare la comicità in tutte le sue accezioni e sfumature.

Comicity nasce all’insegna del divertimento e della risata intelligente, con lo scopo di offrire al pubblico un osservatorio sulla comicità, per capire insieme cosa ci fa ridere e perché.

Le location

Gli eventi di Comicity sono distribuiti tra Palazzo Ducale, la sala Aldo Trionfo del Teatro della Tosse, La Claque in Agorà, l’Auditorium di Strada Nuova e la Biblioteca Edmondo De Amicis. Location uniche e prestigiose.

Molti degli eventi sono a ingresso gratuito.

L'inaugurazione

La cerimonia di inaugurazione del Festival che si terrà il 23 maggio 2018 a partire dalle 17.00 nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale. La cittadinanza è invitata. Seguirà aperitivo. Ingresso gratuito. Per la durata di tutto il Festival, dal 23 al 27 maggio, Palazzo Ducale ospita l'esposizione delle opere finaliste del contest di Vignetta umoristica.

Il programma del Festival:

MERCOLEDI' 23 MAGGIO 2018

17:00 – 19:00 Inaugurazione della prima edizione di Comicity

Palazzo Ducale, Cortile maggiore – Ingresso gratuito, seguirà aperitivo.

Non la solita cerimonia d’apertura: preparatevi per un’inaugurazione-evento, ricca di ospiti e colpi di scena. Durante l’inaugurazione verrà assegnato il premio per la migliore Vignetta umoristica e verrà inaugurata la mostra delle vignette selezionate al contest!

19:30 – 21:30 Storione special – 1° serata

Foyer del Teatro della Tosse – Ingresso gratuito

Una serata di storie in libertà e tutte da ridere, condotta da Alessandro Bergallo e Alessandro Barbini. Musica live The Liptones Rockabilly Experience.

Evento in collaborazione con Teatro Bloser.



GIOVEDI' 24 MAGGIO 2018

15:00 – 17:30 Laboratorio di scrittura comica per ragazzi

Biblioteca Edmondo De Amicis. Ingresso 10.00€

Anselmo Roveda, autore specializzato in narrativa per l’infanzia, insegna ai bambini come smontare gli elementi principali di una fiaba per poi trasformarla in una storia comica.

Evento in collaborazione con la scuola di scrittura creativa Officina Letteraria.

19:30 – 21:30 Storione special – 2° serata

Foyer del Teatro della Tosse – Ingresso gratuito

Una serata di storie in libertà e tutte da ridere, condotta da Alessandro Bergallo e Alessandro Barbini. Musica live The Liptones Rockabilly Experience.

Evento in collaborazione con Teatro Bloser.

21:30 – 23:30 The David Riondino Late Night Show

Ospiti: Antonio Ornano e Cinzia Leone

Teatro della Tosse, Sala Aldo Trionfo – Ingresso 5.00€

David Riondino, istrionico rappresentante della comicità a tutto tondo, conduce una versione

italiana del celebre “David Letterman’s Late Night Show”. Due incontri durante i quali il

mattatore intervista alcuni tra i più importanti esponenti della realtà comica nostrana in un

susseguirsi di domande incalzanti poste con elegante sarcasmo. Questa sera ospiti di David

Riondino: Antonio Ornano e Cinzia Leone!

Le serate del David Riondino Late Night Show sono impreziosite dalla presenza della live band

Malvezzi & iKazuti.

VENERDI' 25 MAGGIO 2018

15:00 – 17:30 “Oggi il comico sono io!” – Laboratorio di stand-up comedy per

bambini.

Biblioteca Edmondo De Amicis. Ingresso 10.00€

Un laboratorio di stand-up comedy rivolto ai bambini, durante il quale divertirsi con la voce e con il corpo, esibendosi davanti ad un microfono. Un’occasione per vincere la timidezza e prepararsi ad essere i protagonisti indiscussi della prossima recita scolastica!

Laboratorio tenuto dall’attore Andrea Tich.

19:30 – 21:30 Stand-up comedy

La Claque, Teatro della Tosse – Ingresso gratuito.

Per la prima volta a Genova, ospiti di questa sera sono alcuni tra i migliori Stand Up comedian italiani: Nicolò Falcone, Stefano Rapone, Luca Ravenna.

Musica live chitarra e voce, Andrea Cabri. (+12)

21:30 – 23:30 The David Riondino Late Night Show

Ospiti: Caterina Guzzanti e Francesco Pannofino

Teatro della Tosse, Sala Aldo Trionfo – Ingresso 5.00€

Questa sera David Riondino ospiterà nel suo prestigioso salotto Caterina Guzzanti e Francesco Pannofino!

Ad accompagnare David Riondino ci sarà la presenza della live band Malvezzi & iKazuti.



SABATO 26 MAGGIO 2018

10:00 – 15:00 “Come lanciare meringhe a un castello” - Laboratorio di scrittura comica

Palazzo Ducale, Sala Liguria. Ingresso 50.00€ ridotto 40.00€

Barbara Fiorio, scrittrice per Feltrinelli e da sempre attiva nell’ambito della letteratura umoristica, conduce una laboratorio sulla scrittura comica: come far ridere senza essere stucchevoli e come stupire il lettore. Esplorando i lavori dei grandi nomi della letteratura umoristica, da Douglas

Adams a Terry Pratchett, i partecipanti vengono guidati lungo un percorso di scrittura che li porterà a trasformare la loro esperienza in un breve racconto comico. Evento in collaborazione con la scuola di scrittura creativa Officina Letteraria.

15:00 – 17:30 “Quick start: la comicità pronta all’uso” – Laboratorio di recitazione

comica (I sessione)

Auditorium di Strada Nuova, Palazzo Rosso. Ingresso 30.00€ ridotto 20.00€

Dal valore che da sempre ha la comicità in quanto vettore culturale e strumento di critica sociale, nasce l’idea di questo workshop aperto a tutti e che permette ai partecipanti, in poche ore, di conoscere in prima persona i meccanismi e i trucchi della recitazione comica.

Conduce Eleonora D’Urso, attrice e regista teatrale.

15:00 – 18:30 “L’arte della torta in faccia” Laboratorio di clownerie per ragazzi

Biblioteca Edmondo De Amicis. Ingresso 10.00€

In questo divertentissimo laboratorio pensato esclusivamente per i più piccoli, un attore professionista lavora assieme ai bambini guidandoli nel gioco della “torta in faccia”: come si fa a cadere, a muoversi e a correre come un vero pagliaccio?

Un laboratorio divertente grazie al quale il bambino può sviluppare la confidenza con se stesso e la relazione con lo spazio. Al termine del laboratorio viene realizzato un piccolo cortometraggio dal sapore “vintage”, sullo stile dei film muti di Charlie Chaplin, in cui i bambini mettono in pratica ciò che hanno imparato divertendosi. Con Mattia Mariotti.

17.00 – 18:30 Family stand-up comedy

La Claque, Teatro della Tosse – Ingresso gratuito

Nel perseguire un’idea di comicità adatta a tutti e con un’attenzione particolare ai più piccoli, Comicity propone un appuntamento di Family Stand-up Comedy rivolta ai bambini accompagnati dai genitori. La Family Stand-up Comedy ha in sé le stesse caratteristiche della stand-up comedy, ma affronta tematiche inerenti al mondo dell’infanzia espresse con un linguaggio più adatto ai bambini. Anche i più grandi possono divertirsi assistendo a questo show per tutte le età!

Con Andrea Tich.

17:30 – 20:00 “Quick start: la comicità pronta all’uso” – Laboratorio di recitazione

comica (II sessione)

Auditorium di Strada Nuova, Palazzo Rosso. Ingresso 30.00€ ridotto 20.00€

Conduce Eleonora D’Urso, attrice e regista teatrale.

19:30 – 21:30 Stand-up comedy

La Claque, Teatro della Tosse – Ingresso gratuito

Questa sera di nuovo sul palco Nicolò Falcone, Stefano Rapone, Luca Ravenna con nuove, dissacranti storie da raccontare! Musica live chitarra e voce, Andrea Cabri. (+12)

DOMENICA 27 MAGGIO 2018

10:00 – 12:30 “Quick start: la comicità pronta all’uso” – (III sessione)

Auditorium di Strada Nuova, Palazzo Rosso. Ingresso 30.00€ ridotto 20.00€

Conduce Eleonora D’Urso, attrice e regista teatrale.

10:00 – 13:00 Laboratorio di plastilina per famiglie

Biblioteca Edmondo De Amicis. Ingresso 10.00€

Stefano Argentero, specializzato in film d’animazione realizzati con l’utilizzo della plastilina,

mette la sua esperienza al servizio dei bambini che, aiutati dai loro genitori, imparano a creare

figure per poi raccontare vere e proprie storie con questo divertente e duttile materiale.

Un’occasione unica di divertimento per tutta la famiglia.

10:00 – 15:00 “Come lanciare meringhe a un castello” - Laboratorio di scrittura

comica

Palazzo Ducale, Spazio Kids in The City. Ingresso 50.00€ ridotto 40.00€

Conduce il laboratorio Barbara Fiorio, in collaborazione con la scuola di scrittura creativa

Officina Letteraria.

13:30 – 16:00 “Quick start: la comicità pronta all’uso” – (IV sessione)

Auditorium di Strada Nuova, Palazzo Rosso. Ingresso 30.00€ ridotto 20.00€

Conduce Eleonora D’Urso, attrice e regista teatrale.

19:30 – 21:30 Stand-up comedy

La Claque, Teatro della Tosse – Ingresso gratuito

Per la prima volta a Genova, ospiti di questa sera sono alcuni tra i migliori Stand Up comedian

italiani: Davide Calgaro, Martina Catuzzi, Francesco Frascà.

Musica live chitarra e voce, Andrea Cabri. (+12)

