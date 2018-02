Enzo Paci arriva al Politeama con "Come fai, fai bene"

Il 7 marzo 2018 Enzo Paci porta al Politeama Genovese "Come fai, fai bene!", con la partecipazione di Romina Uguzzoni.

Tra consigli sbagliati e scelte avventate all’inseguimento di falsi miti e valori Enzo Paci ci racconterà di come si è allontanato da sé stesso perdendosi in un bicchiere di vodka lemon e il sorriso di una tardona, per poi scoprire che forse il vero viaggio da fare è quello che lo riporterà a casa cambiato e con una nuova consapevolezza, che in fondo, in fondo nella vita: “Come fai, fai bene”!

Il nuovo spettacolo del comico genovese e noto al piccolo schermo per il personaggio di Mattia Passadore, che ha spopolato a Colorado.