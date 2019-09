Columbus Day 2019: Genova festeggia il suo cittadino più famoso

Il 12 ottobre 2019 si fa festa a Genova per ricordare l'impresa del suo celebre cittadino Cristoforo Colombo.

Tra quelle a carattere istituzionale è sicuramente la cerimonia più prestigiosa, che si svolge nel prestigioso scenario di Palazzo Ducale con la partecipazione delle massime autorità genovesi nonché di rappresentanti istituzionali a livello nazionale.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e tradizionalmente molto partecipata.

Storia della cerimonia

La Cerimonia è nata negli anni ’50 per festeggiare l’anniversario della scoperta dell’America e ricordare la figura di Cristoforo Colombo, ma anche per esaltare Genova e la Liguria, per quanto nel corso del tempo e nella storia hanno offerto, attraverso una Giornata che vuole testimoniare la riconoscenza verso coloro che più hanno contribuitoa tenere alto il nome della città di Genova in Italia e nel mondo.

Le manifestazioni colombiane prevedono il conferimento di alcuni Premi attribuiti da una Commissione Consiliare attraverso l’applicazione di una specifica regolamentazione.