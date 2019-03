"I colori delle stelle": uno spettacolo per l'Osservatorio Astronomico di Genova

Quest’anno l'Osservatorio Astronomico di Genova festeggia il 35esimo anno dalla sua inaugurazione, e per questo motivo ha pensato ad un evento per promuovere e far conoscere ancor di più, quello che è stato fatto dal 1984 ad oggi.

35 anni di divulgazione

Lo scopo principale dell'associazione è sempre stato la divulgazione astronomica a favore del cittadino, proponendo aperture pubbliche mensili e visite private su prenotazione presso la struttura. Ma collabora anche con le scuole e partecipa ad eventi come Euroflora, Festival della Scienza, Festa della Zucca e altri.

Il nuovo obiettivo: costruire un Planetario Digitale

Sabato 30 marzo al Teatro San Giovanni Battista si svolgerà una serata per festeggiare l'Osservatorio Astronomico, un evento per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza, cercando di trovare i fondi per poter costruire un Planetario Digitale in modo da offrire una didattica moderna, affascinante e divertente.

A questa serata sarà presente la compagnia teatrale “SulleAlidellaFantasia” (associazione no profit che ha già contribuito con i suoi spettacoli a devolvere in beneficenza la somma di 175mila euro), il corpo di ballo “Alyat Danza” e “L'Accademia della Fantasia”, tutte associazioni di volontari senza scopo di lucro che terranno uno spettacolo a tema astronomico per bambini e famiglie.

Tra gli ospiti, l'astronauta Franco Malerba

Sarà presente anche un ospite speciale l'astronauta Franco Malerba (primo italiano nello spazio) che presenterà il suo nuovo libro “Professione Astronauta”.

L’ingresso sarà ad offerta libera. Per chi arriverà in auto, per l’occasione sarà messo a disposizione il posteggio dell’Ospedale di Sestri.

I posti in teatro sono limitati e quindi soggetti a prenotazione telefonica al numero 346.3773017.