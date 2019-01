Alla scoperta dei colori con i burattini del Teatro dell'Ortica

La scoperta dei colori è il tema di questo spettacolo particolarmente dedicato al pubblico dei più piccoli, e che trova nella attiva partecipazione dei bambini uno dei suoi punti di forza.

In un piccolo teatrino è mostrato – in principio – un mondo dominato dai soli bianco e nero: nero è il cielo, bianchi il sole e le colline. I piccoli burattini protagonisti riescono, con la scoperta dei colori, a modificare in senso positivo l’ambiente che li circonda, trovando nei bambini spettatori degli interlocutori attenti e solidali.

Grazie ai loro suggerimenti i piccoli burattini imparano a far da sé, scoprendo con i colori una realtà molto più interessante e animata di quanto potessero credere.

La gioia di vivere prevale, con l’ottimismo del bambino che vede riempirsi di luci e forme il suo “album da colorare”.

Le musiche originali di Ivano Foglino, integrate da alcuni brani new-age, accompagnano con dolcezza e allegria l’evolversi della storia.

Prezzi: intero 10 euro - ridotto 8 euro (soci COOP, IREN, bambini, over65) - 6 euro (ASD Basket VIRTUS GENOVA fino a 14 anni, corsisti ORTICAlab e OPT).

Testo e animazione di Gino Balestrino

Musiche di Ivano Foglino

Regia di Maria Carla Garbarino