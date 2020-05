La ColorataCena, festa dei diritti, quest'anno è online

La sesta edizione della ColorataCena, la cena contro l'omo-lesbo-bi-transfobia, quest'anno si terrà online: appuntamento sabato 16 maggio 2020.

Le tavolate, che gli scorsi anni sono state imbandite nelle piazze di Genova, quest’anno si spostano in una location d’eccezione: la sala da pranzo di casa dei partecipanti. Per tutti e tutte basterà collegarsi online e godersi la diretta.

Chi vuole essere tra le 6 persone che faranno interventi live da casa può scrivere una mail a coloratacena@gmail.com, raccontando le idee in mente per colorare la tavola con una delle tinte della bandiera rainbow: verranno estratte sei richieste, una per colore, per essere ospiti "dal vivo".

Dove e quando

L'appuntamento è sabato 16 maggio, vigilia della Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Ancora nel 2020 in molti paesi del mondo essere persone Lgbt+ significa rischiare la libertà e la qualità della vita, quando non la vita stessa. Dal 2015 il Coordinamento Liguria Rainbow ha scelto di celebrare questa giornata apparecchiando la tavola per coloro che avessero voglia di conoscere e testimoniare il bello di condividere la cena al di là di ogni differenza, non cancellandone alcuna, ma anzi, manifestandola con gioia.

Quindi anche quest’anno si starà insieme, giocando con foto e commenti, questa volta sul web, sul canale YouTube e in diretta su Facebook (pagina Liguria Pride). Con tanti ospiti, musica e i vostri interventi intorno alle tavolate dei colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. La diretta si inizia alla stessa ora in cui tradizionalmente ColorataCena comincia: alle 19, l'ora dell'aperitivo, e poi si andrà avanti con ospiti e interventi e giochi, fino alle 21.30.

Il concorso

Non mancherà, come sempre, un pizzico di competizione: durante la diretta tutti potranno postare sulla pagina Facebook di Liguria Pride le foto con abbigliamenti, addobbi, pietanze e tavolate, e alla fine della serata una giuria premierà la tavolata più bella e divertente.

Questa volta i posti a tavola sono veramente illimitati!