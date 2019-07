Il Colorando Tour fa tappa ad Arenzano

Il 7 luglio 2019 ad Arenzano arriva il Colorandi Tour, con il patrocinio del Comune di Arenzano e in collaborazione con la Consulta dei Giovani Arenzanesi.

Di cosa si tratta

L'appuntamento è nel pomeriggio in via Bocca: si tratta di un percorso di 4 km non competitivo tra i colori per le vie del paese, e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all'associazione "TuttiperAtta" di Arenzano.

Iscrizioni e kit

L'iscrizione costa 13 euro fino al 6 luglio, poi 15 euro per chi si iscrive il giorno dell'evento. Da 0 a 3 anni la partecipazione è gratuita. L'iscrizione comprende zainetto, occhiali e t-shirt ufficiali della manifestazione.

Le preiscrizioni vanno fino al 6 luglio presso l'ufficio IAT del lungomare Kennedy, o al Roxy Bar di via Capitan Romeo 88, oppure online su www.colorandotour.it

Programma

Dalle 10 iscrizioni e ritiro kit

Ore 17: Colorando Music

Ore 18: partenze

Ore 19: Colorando Dance