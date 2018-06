ColorandoPra: la corsa colorata (con schiuma party) arriva anche a ponente

#ColorandoPra2018 è l’hashtag che richiama domenica 17 giugno 2018 sulla fascia di rispetto a Genova Prà per tutte quelle persone che vogliono passare una giornata di puro divertimento a spasso con i colori.

Possono partecipare davvero tutti, senza limiti di età.

Il percorso di circa 4 km lo si può percorrere come si vuole, camminando, saltando, all’indietro o ballando, e durante la strada, a tenere compagnia ai partecipanti, ci saranno le polveri colorate (prodotto naturale al 100%).

Non è una gara ma solo un modo alternativo per divertirsi in compagnia di amici, parenti o colleghi. E la novità assoluta è che alla fine del percorso ci saranno 60 minuti di schiuma party!

Mille sfumature di svago e solidarietà, in quanto l’intero ricavato andrà devoluto all’associazione ProRettRicerca per l’acquisto di un incubatore di cellule.

