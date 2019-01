"La collina di Spoon River e le Canzoni di Fabrizio De Andrè" al Sipario Strappato di Arenzano

Venerdì 18 e sabato 19 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) andrà in scena "La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André". Adattamento e regia sono a cura di Lazzaro Calcagno.

Sul palco, Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti, Manuela Salviati. Musiche dal vivo a cura dei London Valour (Matteo Troilo, Enrico Bovone, Benedetta Bollo).

In occasione del ventennale della morte del grande cantautore italiano Fabrizio De Andrè, Il Teatro Sacco di Savona e il Teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (GE) presentano lo spettacolo “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè”. Una produzione che ha già debuttato nella stagione 2017/2018, riscuotendo un grandissimo successo, e che proprio recentemente ha ottenuto ancora critiche positive e applausi al Pacta di Milano.

La scena è caratterizzata da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune: appartenevano ai numerosi personaggi che popolano l’opera di Edgar Lee Masters, quelli che hanno influenzato il cantautore Fabrizio De Andrè, che ritrovò se stesso in alcuni di loro, scelse nove poesie dalla raccolta e rielaborò i testi, raccogliendoli nell'album “Non all’amore, né al denaro, né al cielo”.

Sul palco, si alternano attori e musicisci per raccontare le storie dei protagonisti dell'antologia.

Lo spettacolo è dedicato non solo a De André e a Lee Masters, ma anche a Fernanda Pivano, che più di 70 anni fa tradusse l'antologia in italiano, e per questo fu condannata dal regime fascista: a dare fastidio, infatti, era il senitmento libertario che si respirava nell'opera.

Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, info e prenotazioni 3396539121.