Cogoleto ai tempi di Colombo: maxi frittura con la padella della Sagra del Pesce di Camogli

Sabato 23 giugno 2018 arriva "Cogoleto ai tempi di Colombo", per passare una giornata in allegria ricordando il cittadino cogoletese più famoso di sempre.

Per la seconda volta si terrà il palio delle contrade con corteo storico e sbandieratori mentre, novità di quest'anno, arriva la maxi padella della Sagra del Pesce di Camogli per organizzare una grande frittura anche a Cogoleto.

Il programma:

Si parte alle 18 per il corteo storico da Villa Nasturzio, e verranno attraversati il lungomare e le vie del centro.

In Villa Nasturzio, piazza della Chiesa e piazza della Stazione, si terrà lo spettacolo degli sbandieratori.

Dalle ore 19, nel centro storico, street food per tutti, e dalle 19,30 sul lungomare, per la prima volta verrà organizzata una grande frittura con la maxi padella della Sagra del Pesce di Camogli.

Dalle 20,30 si terrà la seconda edizione del Palio delle Contrade, con cavalli e cavalieri che si sfideranno in una suggestiva gara sulla spiaggia.

Eventi collaterali:

La festa non si svolge solo sabato: venerdì 22 dalle 18,30 in piazza Giovanni XXIII esibizione ginnica, e alle 21 in piazza della Chiesa musical "Colombo" a tema.

Donenica 24 giugno dalle 10 sulla spiaggia delle barche, i pescatori rievocano "La Sciabica", torneo degli arcieri. A seguire, ancora gastronomia con la maxi padella di Camogli.