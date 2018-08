Percorso musicale e street food nel centro storico di Cogoleto

Venerdì 3 agosto a Cogoleto è in programma un percorso musicale tra le vie del centro storico che si spingerà fino alla Fornace Bianchi.

Musica, street food e truccabimbi della Croce Rossa, ma non solo: alla Fornace Bianchi concerto dei Birkin Tree, gruppo di ispirazione celtica, e in piazza Matteotti suonerà l'Ensemble Le Muse, tra musica e cinema per un gruppo strumentale al femminile. In via Rati, Livia con il suo violino, e in piazza Raimondi swing con la band Pick-a-Quartet.