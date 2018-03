Pasquetta a Cogoleto, tra canti e animazioni per bambini

Lunedì 2 aprile a Cogoleto si festeggia la Pasquetta con canti e animazioni per bambini.

Dalle 10,30 alle 12, "Canterini itineranti" porteranno il trallalero tra via Colombo e via Rati (in caso di maltempo, all'interno dell'oratorio di San Lorenzo in largo della Pace).

Dalle 15,30, in piazza Giusti, "Il pifferaio di Hamelin": l'associazione teatrale Teatrino dell'Erba Matta programma uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. I pupazzi dialogano con il pubblico, in una favola raccontata da un magico cantastorie. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Club Velico, presso il lungomare Govi.