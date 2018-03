Fuoristrada in spiaggia a Cogoleto

Sabato 17 e domenica 18 marzo torna l'appuntamento con i fuoristrada sulla spiaggia di Cogoleto.

Il raduno 4x4 è organizzato dal club 100x100 Offroad Genova, ed è aperto e adatto a tutti i tipi di 4x4 (compresi appositi percorsi SUV).

Iscrizioni

Due giorni di divertimento offroad. Quote d'iscrizione (tesserati FIF):

1 giornata: 35 €

2 giornate: 50 €

Per non tesserati FIF, aggiunta di 15 € per una giornata, 20 € per entrambe le giornate