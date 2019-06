Cogoleto torna ai tempi di Colombo per due giorni, tra palio delle contrade, cavalieri, danze medievali e street food

Per due giornate - il 28 e 29 giugno - Cogoleto torna ai tempi del suo concittadino più illustre, Cristoforo Colombo, tra combattimenti, esibizioni di cavalieri con le spade, sbandieratori e palio dei quartieri.

Si inizia il 28 giugno dalle 15 con l'apertura dell'accampamento medivale a Villa Nasturzio. Alle 18, pesca con la sciabica. Dalle 19, frittura di pesce.

Il 29 giugno, dalle 18, corteo storico per le vie del paese con partenza da Villa Nasturzio, e poi esibizione dei cavalieri con le spade, degli sbandieratori e balli e danze medievali. Gran finale sulla spiaggia con il palio delle contrade con cavalli e cavalieri.

Per l'occasione, dalle 19, per entrambe le giornate, street food per le vie del centro storico.