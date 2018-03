Presentazione de "Il codice Federer" di Stefano Semeraro

Giovedì 5 aprile 2018 alle ore 18 presso la Libreria.Coop Porto Antico verrà presentato "Il codice Federer" di Stefano Semeraro (Pendragon 2018). Interviene Giorgio Cimbrico.

Roger Federer entra nella leggenda

Gennaio 2018: Roger Federer vince il suo ventesimo torneo del Grande Slam, ed entra definitivamente nella leggenda, del tennis e dello sport. Questo libro racconta tutti i suoi novantasei tornei conquistati in vent'anni di carriera. Vent'anni che Stefano Semeraro ha trascorso a osservarlo e ammirarlo in azione, a intervistarlo, studiarlo, rincorrendolo per i tornei di tutto il mondo, da Roma a Shanghai, da Wimbledon a New York, e persino a disegnarlo sul taccuino, per cercare di decifrarlo meglio.

Il risultato è non solo, o soprattutto, una biografia di Roger Federer ma anche un racconto, quasi un romanzo, delle sue (tante) vittorie e dei suoi (rari) passi falsi, arricchito dai mille aneddoti rubati a chi Federer lo ha incontrato sul campo e ne ha condiviso la vita randagia del tennista professionista.

I ritratti dei suoi avversari più pericolosi, da Agassi a Djokovic, da Nadal a Murray, e le statistiche curate dall'esperto Luca Marianantoni, raccolte in coda al volume, completano il quadro della carriera ormai oltre ogni aggettivo del Genio di Basilea.

L'autore

Stefano Semeraro (Bologna, 1963) scrive da ventisei anni per «La Stampa» di Torino per cui ha seguito decine di tornei dello Slam, quattro edizioni della 24 Ore di Le Mans, quindici anni di Sei Nazioni e due Olimpiadi. Collabora inoltre con il «Corriere dello Sport», «Allrugby», «Eurosport», ed è uno dei fondatori del sito di corse Italiaracing.net. Appassionato di viaggi, dal 1994 è direttore responsabile della rivista di letteratura «Versodove». Al tennis ha dedicato un altro volume, Centre Court (Absolutely Free, 2011). Insieme con Carlo Coscia ha scritto inoltre Storie di Sport (Absolutely Free, 2005) e Dindo Capello, il mestiere di vincere (Pendragon, 2009).