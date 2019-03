Il Coaching Club Liguria AICP è lieto di presentare un evento gratuito aperto al pubblico. "Coaching per liberi professionisti e imprenditori: allenare le potenzialità, case history esperienziali" si terrà lunedì 1 aprile dalle 18 alle 20 a Genova in via Cantore 35/2.

Animatrice dell’evento: Francesca Curi, Business e Life Coach.

Come il Coaching può aiutare a far crescere il business e a gestire al meglio il team di lavoro? Come attiva le potenzialità trasformandole in obiettivi e progetti efficaci, capaci di aumentare il grado della performance professionale e della realizzazione personale?

Il Coaching è una metodologia di sviluppo del potenziale umano e professionale altamente trasformativa, che in un contesto imprenditoriale che affronta scenari sempre più sfidanti, offre strumenti per una crescita qualitativa e quantitativa della propria attività, che porta a “fare la differenza”.

La serata di lunedì 1 aprile sarà l’occasione per confrontarsi su questi ed altri temi di rilievo per lo sviluppo efficace delle potenzialità nelle attività imprenditoriali, con Coach Professionisti, imprenditori e liberi professionisti.

Durante la serata saranno presentate business case history esperienziali che toccheranno tematiche del contesto lavorativo attuale, tra cui:

- Da lavoro dipendente a libera professione: rischio od opportunità?

- Essere imprenditore oggi nella PMI: gestione della complessità e del team di lavoro

- Passaggi generazionali nelle piccole e medie aziende: dinamiche lavorative e famigliari

Si richiede gentile conferma di partecipazione entro il 28 marzo 2019, scrivendo una e-mail a news@formazioneconsulting.com. I posti sono limitati.

Francesca Curi, Business e Life Coach collabora in modo attivo con le aziende e le organizzazioni, in Italia e all’estero, per la crescita e il benessere professionale e personale, attraverso percorsi di coaching, per professionisti, manager e team. È Referente per la Ricerca AICP Liguria.

Coaching Club Liguria AICP è il punto di riferimento sul territorio ligure dell’AICP, Associazione Italiana Coach Professionisti. I soci, tutti Coach Professionisti, collaborano in un’ottica di aggiornamento e formazione continua, per un coaching di qualità e di valore, ed organizzano periodicamente eventi ed iniziative volte a far conoscere i benefici del coaching.