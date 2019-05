Closing party della stagione invernale e doppio stage di salsa

Venerdì 31 maggio 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22.30, ritorna l'appuntamento del venerdì latino sul mare con spettacoli, stage e ospiti. Durante la serata si festeggerà la chiusura della stagione invernale per dare il via a quella estiva. Per l'occasione, è in programma uno doppio stage gratuito: dalle 21.30 il pubblico avrà l'occasione di partecipare allo stage gratuito di salsa Los Angeles style con Mauricio Hernandez e a seguire lo stage di salsa on two livello base con Davide Riccardi.

Nella sala di salsa si continua a ballare con dj Ricks, nella sala cubana e commerciale si balla con dj "El Bimbo" Hernandez, accompagnato come sempre dall'animazione dei ballerini del Caribe Alfredo, Anaisa, Bryan, Amelia, Moreno e altri. Nella sala di bachata fusion torna alla console dj Jonathan per far ballare tutti gli amanti della bachata, mentre nella sala kizomba musica di dj Chris e animazione dei migliori kizomberi genovesi.

Ingresso 10 euro con consumazione (soci Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103