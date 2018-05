Torna CIVediamo a Cornigliano, tra bancarelle, sbarazzo e spettacoli

Il 2 giugno 2018 dalle 10:00 alle 22:00 a Cornigliano si terrà la terza edizione di "CIVediamo a Cornigliano".

Anche quest'anno saranno allestite le bancarelle in via Cornigliano e traverse: saranno presente lo sbarazzo dei commercianti, il mercatino dei creativi, le bancarelle degli alimentari, diversi punti ristoro, e lo spazio per i bimbi ancora più divertente delle scorse edizioni.

All'ex mercato comunale, dalle 14 in poi, si terranno le esibizioni delle associazioni sportive e il primo trofeo gara di ballo "CIVediamo ballando" con super montepremi.

Ci saranno anche due navette gratuite che collegheranno Cornigliano con Sampierdarena e Sestri.

Parcheggio gratuito presso Villa Bombrini.

