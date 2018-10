Genova City Marathon: dopo 14 anni in città si torna a correre la maratona

Domenica 2 dicembre 2018 per la gioia di tutti gli appassionati di maratone torna - dopo 14 anni - la Genova City Marathon. L’ultima maratona organizzata nel capoluogo ligure risale al 2004, e quest'anno si riparte in bellezza con un percorso di 42 km da Boccadasse a Sampierdarena.

I meno sportivi possono optare anche per la Fantozzi Run di 11 km, corsa non competitiva in cui tutti, bravi e meno bravi, possono mettersi alla prova.

Marathon Expo

In occasione della gara, ai Magazzini del Cotone verrà allestito il Marathon Expo, importante punto di riferimento e di incontro per maratoneti, pubblico e aziende, occasione per comunicare, per organizzare incontri commerciali e per fare del marketing sportivo, oltre che punto di distribuzione dei pettorali e dei pacchi gara. Un'occasione ideale, insomma, per presentare e conoscere i nuovi prodotti e confrontarsi con le nuove tendenze del mercato.

La Marathon Expo apre alle 14 di venerdì 30 novembre, e gli orari di apertura sono venerdì dalle 14 alle 19,45, e sabato dalle 9 alle 19,45.

Storia della maratona di Genova

Sull’entusiasmo della quasi vittoria olimpica di Dorando Pietri a Londra nel 1909, si concretizza anche in Italia la voglia di maratona. Una delle prime città a organizzare una gara di 40 km (l’allora distanza ufficiale) fu Voltri, non ancora accorpata a Genova. In quell’anno, proprio nella località ligure si assegnava il campionato italiano di maratona con la Maratona Ligure nazionale. Il vincitore fu Umberto Blasi, della Velo Club Gallarate, con il tempo di 2:48:44. Blasi guadagnò in altre due occasioni il titolo di campione italiano di maratona.

A Voltri la manifestazione si rinnovò nel 1910, nel 1911 (seppur interrotta al trentaduesimo chilometro per una mareggiata!) e nel 1922. Bisogna attendere il 1964 per un’altra maratona genovese, nuovamente valevole per il campionato italiano: a trionfare questa volta sarà il sardo Antonio Ambu, con il tempo di 2:15:42. Dopo vent’anni di vuoto si giunge all’edizione del 1984, vinta da Francesco Cipolla in 2:29:31. Sarà la prima maratona genovese aperta alle donne, e la prima classificata risulterà essere Paola Bellini della Genova Atletica, col tempo di 4 :03:07.

Negli anni Ottanta del Novecento, nel capoluogo ligure, si susseguono altre tre maratone senza tuttavia un grande riscontro di partecipanti.

Successivamente, negli anni 1999, 2001, 2003 e 2004 si correranno quattro edizioni della Maratona del mare , con la prestigiosa partecipazione di forti atleti africani. I migliori tempi registrati saranno però quelli di due italiani, Valerio Brignole (2:16:38, anno 2003) e Ornella Ferrara (2:40:12 nel 2004).