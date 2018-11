Alla scoperta della città raccontata dagli architetti di Genova

Sabato 8 dicembre, alle ore 10.00, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Genova, in piazza San Matteo 18, si recupera l’incontro con la prima delle Walking Lectures di Big November 4, la rassegna della Fondazione Ordine degli Architetti di Genova dal tema “Genova nei media”. L’incontro, che inizialmente doveva tenersi sabato 10 novembre ma rimandato a causa del maltempo, è curato da Gianluca Porcile e focalizza l’attenzione sull’argomento “La città nei documentari”.

Dai cinegiornali ai documentari industriali o politici, Genova è stata raccontata molte volte. Cineasti e documentaristi di varia estrazione ne hanno messo in luce, a seconda dei casi, le peculiarità, le conquiste ma anche i problemi e i momenti di crisi. Da questo materiale eterogeneo emerge un ritratto sfaccettato e mutevole che, oltre a descrivere i luoghi che meglio caratterizzano la città, ne mette in luce le trasformazioni avvenute nel corso dei decenni e, insieme ad esse, ci permette di cogliere il mutare della società e dei costumi dei suoi abitanti. Attraverso le parole e le immagini di autori come Franco Fortini, Giorgio Bergami, Folco Quilici, Italo Calvino, Giovanni Paolucci, Paolo e Vittorio Taviani, Giuliano Montaldo, Alberto Lattuada emerge il ritratto di una città dove una straordinaria compresenza di elementi arcaici e modernisti diviene esperienza di vita quotidiana.

L’evento è a ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni: 010 2473946; info.foage@archiworld.it.