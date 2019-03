Genova, città di Draghi, Draghini e Draghetti

I genitori e i bambini alla ricerca di un'avventura all'insegna del divertimento possono recarsi al Museo Diocesano sabato 30 marzo alle 15:30 al Museo Diocesano. Ad aspettarli, un mondo fantastico abitato da animali magici: i draghi.

Questa magica avventura si divide in più tappe: si incontrerà all’arrivo un fantastico artista che a colpi di pennello trasformerà i presenti in impavidi cavalieri, draghi, regali principesse e tanto altro.

Subito dopo, si inizierà il viaggio, per scoprire all’interno della nostra città dove si celano questi mostri alati. Girando per la città si potranno trovare portali, piccole piazze e tanto altri luoghi dove si potranno scovare creature fantastiche.

In ognuna di queste tappe si troveranno degli ingredienti magici che ci serviranno, al termine del nostro viaggio, per cucinare insieme una squisita zuppa di drago, proprio come quella tratta dal libro “Zuppa di Drago”.

Per l’occasione sarà presente l’illustratore Stefano Tirasso dello studio Rebigo che ci leggerà alcuni divertenti passaggi.

Di sicuro non mancheranno le occasioni di divertimento, con tanti giochi e attività per vedere quanto ne sapete sui nostri amici con le ali. Infine si potrà scatenare la fantasia rimboccandosi le maniche per costruire insieme un drago enorme e coloratissimo.

Evento su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Costo € 12 a partecipante, € 10 fratelli, € 3 per adulti.

L’evento è itinerante e è necessario accompagnamento dei genitori, e si terrà con l’adesione di un numero minimo di partecipanti.

Info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano Genova 010 2475127 – 010/2470283 (risponde da lunedì al sabato 12-18 e domenica dalle 14 alle 18 – chiuso il martedì) – didattica@museodiocesanogenova.it.

A cura di Museo Diocesano Genova.