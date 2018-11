Alis, il meglio dell'eccellenza circense mondiale al Politeama

Definito “Un fenomeno unico nel suo genere”, Alis è lo show record di presenze in Europa nel 2017, che riunisce per la prima volta insieme oltre 25 artisti, acclamati protagonisti di spettacoli internazionali come O, Zaia, Zed, Amaluna, Dralion, Alegria, Totem, Zarkana, Quidam del Cirque du Soleil, Slava’s Snow Show, Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.

Presentato da Le Cirque World’s Top Performers, Alis vanta un super cast che rappresenta l’eccellenza circense contemporanea da tutto il mondo: acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti. Per il pubblico ci sarà l’opportunità di vedere per la prima volta insieme artisti di grandissimo talento che si esibiranno nei numeri aerei e a terra che li hanno resi famosi in tutto il mondo e premiati con i più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Alis è anche un viaggio appassionante nei valori umani, perché s’ispira alle sognanti e surreali atmosfere della letteratura fantastica dell’800 e in particolare ad Alice nel Paese delle Meraviglie.

Lo spettacolo inizia giovedì e venerdì alle 21, sabato alle 16 e alle 21, e domenica alle 16.

I prezzi vanno da 40 a 55 euro più prevendita.