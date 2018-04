L'associazione culturale Sarabanda organizza - nelle giornate del 26 aprile, 2 e 4 maggio - "Circus Zone", rassegna di circo contemporaneo, con il sostegno di Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea, e

in rete con i circuiti multidisciplinari C.L.A.P.Spettacolodalvivo e AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali.

La rassegna è un progetto in parte sostenuto da Fondazione Nuovi Mecenati e volto al sostegno di nuove creazioni, compagnie e autori, capaci di disegnare nuovi spazi espressivi nell’ambito del Circo Contemporaneo, disciplina capace di rinnovarsi costantemente, caratterizzato da elementi di multidisciplinarietà e multiculturalità. Il nome dell’evento, Circus Zone, vuole infatti essere un’esplicita allusione allo spazio di decollo e atterraggio degli aerei, questo perché tra gli obiettivi principali c’è appunto quello di essere “spazio di arrivo” e “pista di lancio” di nuove produzioni nazionali e internazionali.

La nuova edizione vede la collaborazione tra tre soggetti appartenenti a tre differenti regioni per raggiungere insieme un obiettivo comune, cioè facilitare ancora di più la circuitazione e diffusione di spettacoli europei e internazionali su territorio locale e nazionale. Quest’anno il cartellone complessivo sarà di 7 spettacoli su 3 differenti regioni italiane (Liguria, Lombardia, Marche) e 6 comuni: Genova, Camogli, Milano, Recanati, Sesto San Giovanni, Vimodrone.

Le compagnie 2018 sono tre e tutte di provenienza francese. Tre differenti approcci al mondo del circo contemporaneo, dalla danza al clown, dalla giocoleria all’acrobatica, in una espressione multiforme e mai scontata: Lazuz con l’omonimo spettacolo “Lazuz”, Libertivore in “Hêtre” e “Phasmes”, Les Rois Vagabonds in “Concerto per Due Clown”.

Teatro dell'Archivolto

A Genova, presso il Teatro dell’Archivolto:

Giovedì 26 aprile 2018 la compagnia Lazuz con l’omonimo spettacolo, compagnia emergente che si è fatta strada partecipando alle selezioni del progetto EU CircusNext, di cui Sarabanda è partner. Lo spettacolo mette in scena il gioco come potenziale del linguaggio corporeo, attraverso l’arte della giocoleria, che invade e trasforma gli spazi.

Mercoledì 2 maggio 2018 la compagnia Libertivore in “Hêtre” e “Phasmes”, due spettacoli per un potente e poetico connubio di circo e danza, con una drammaturgia che spicca per la costante contaminazione dei linguaggi espressivi, volta a creare un’arte senza confini.

Piazza Gustavo Modena, 3, 16149 Genova GE

Intero: € 15.00

Ridotto: € 12.00 (Card Amici della Sarabanda; Over 65; Universitari fino ai 35 anni; Abbonati Teatro di Genova; Abbonati Teatro

Sociale Camogli; Socio Coop Liguria; Tessera Socio Alliance Française; Tessera Arci; Tessera Socio Giardini Luzzati; Allievi di: Scuola Synergika, Dojo Giustiniani, Centro Mojud, Spazio Danza)

Bambini: € 8.00 (età 4-14 anni)

Piccoli a Teatro: € 3.00 (età 0-3 anni)

Offerta 2 spettacoli al Teatro dell’Archivolto (Cie Lazuz + Libertivore): € 20.00

Teatro Sociale Camogli

Venerdì 4 maggio 2018 la compagnia Les rois vagabonds in “Concerto per due clown”, con la sapiente esperienza di mettere in scena diverse arti per uno spettacolo unico, completo e magico. La musica, il circo, il teatro, gli effetti scenici, i costumi, un’enfasi del fare spettacolo.

Piazza Giacomo Matteotti, 5, 16032 Camogli GE

Intero: € 18.00

Ridotto: € 15.00 (Card Amici della Sarabanda; Over 65; Universitari fino ai 35 anni; Abbonati Teatro dell’Archivolto/Stabile; Abbonati Teatro

Sociale Camogli; Socio Coop Liguria; Tessera Socio Alliance Française; Tessera Arci; Tessera Socio Giardini Luzzati; Allievi di: Scuola Synergika, Dojo Giustiniani, Centro Mojud, Spazio Danza)

Bambini: € 8.00 (età 4-14 anni)

Piccoli a Teatro: € 3.00 (età 0-3 anni)