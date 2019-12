Torna il Circumnavigando Festival, una tradizione delle feste di Natale

Torna a Genova, dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 il "Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro" che giunto alla sua XIX edizione si impegna ancora una volta a portare in città il meglio del circo contemporaneo. Con il suo tendone da circo al Porto Antico, spettacoli nei principali teatri della città e nelle strade e piazze, il Natale genovese anche quest’anno non manca delle tinte forti ed emozionanti che solo il circo può dare. In totale in città arriveranno 17 compagnie internazionali per un 32 spettacoli in 13 giorni.

Le prime nazionali saranno 7 in questa edizione e l’Italia con Genova avrà l’occasione di godere di un primato fatto di novità, anticipazioni e curiosità nell’ambito delle arti circensi, frutto di una approfondita ricerca artistica che Sarabanda si prefigge come obiettivo e persegue nel corso dell’intero anno, con una Direzione Artistica da sempre attenta e partecipe in prima persona ai flussi e alle tendenze internazionali, al fine di esserne spesso scopritore e di conseguenza divenire fautore di un’apertura nazionale che facilita la circuitazione di spettacoli e compagnie di assoluta qualità artistica, con attenzione ai giovani e alle nuove creazioni, fino alle compagnie di più alto profilo professionale di cui il programma prossimo sarà costellato.

Non mancherà lo spettacolo di Capodanno. Il 31 dicembre avrà il sapore divertente e scanzonato del circo misto all’emozione e al fascino. In scena per l’eccezionale serata vi sarà Gala Side Cirque & Guests con la Compagnia My Laika/Side Kunst Cirque e diversi artisti che raggiungeranno Genova per l’occasione.

La serata come sempre arriverà al count down finale con un brindisi tutti insieme accompagnato da panettone e pandoro offerti ai presenti.