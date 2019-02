Nasce "Circonvallazione in rete": le proposte dei cittadini per riqualificare il territorio

Il 5 marzo alle 21 presso il Cinema Cappuccini (piazza Cappuccini 1, da via Bertani) si terrà la presentazione alla cittadinanza della neonata Circonvallazione in rete e delle proposte che verranno fatte alle istituzioni per la riqualificazione di Circonvallazione a Monte e del quartiere di Castelletto. L’evento è aperto a tutti e ad ingresso libero. In questa occasione partirà anche la raccolta firme che proseguirà nelle settimane successive attraverso point dislocati sul territorio e presso esercizi commerciali di zona.

Circonvallazione in rete nasce mettendo insieme 13 realtà associative, comitati e privati (altri se ne stanno aggiungendo) impegnati sul territorio tra Piazza Manin e il Castello D’Albertis in un quartiere costruito intorno a quello che è stato definito «uno dei più significativi risultati dell'urbanistica italiana dell’Ottocento», una strada panoramica che attraversa le alture della città, di importanza primaria per la viabilità cittadina: Circonvallazione a Monte.

Durante la serata si avrà la possibilità di scoprire, attraverso racconti e proiezioni sul grande schermo, l’importante lavoro che è stato fatto per presentare alla cittadinanza e alle istituzioni le proposte di riqualificazione del quartiere.

Le proposte

Il primo obiettivo raggiunto è stato quello di far rete, conoscersi e darsi una mano l'un l'altro per la cura e rivitalizzazione del territorio. Dal prestarsi rastrelli e scope per la pulizia, al rimboccarsi le maniche per risolvere problematiche insieme, immaginando e costruendo con professionisti una nuova visione del nostro territorio.

Si è discusso e lavorato un anno intero su come poter dare nuova vita al quartiere, oggi estremamente residenziale e in molte zone abbandonato al degrado. Sicuramente poco vissuto rispetto alle sue grandi potenzialità.

Si è iniziato a lavorare su progetti che possano non solo migliorare l'aspetto delle strade, delle piazze e dei parchi, ma anche dar loro nuove prospettive e utilizzi.

Grande attenzione è stata data ai progetti di riqualificazione di spazi di aggregazione all’aperto, con particolare premura rivolta alle esigenze delle famiglie, dei bambini e degli anziani.

Partendo dalle peculiarità del territorio si è lavorato su anche su progetti per mettere in luce il suo importante patrimonio storico-paesaggistico che offre eccezionali spunti per un turismo culturale ed ambientale di grande valore, diversificato per tutte le fasce di età.

Tante le location coinvolte, da Villa Gruber (in primis) alle creuze che vanno verso il Righi, dai diversi giardini e parchi che si incontrano in Circonvallazione a Spianata Castelletto.

Attività sportive, turismo culturale e ambientale, luoghi per giocare, cinema e teatro all'aperto, concerti...

Circonvallazione in rete sicuramente rappresenta un unicum per quanto riguarda la cittadinanza attiva in città, un progetto che potrebbe definirsi pilota da esportare anche in altri quartieri.

La rete