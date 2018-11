Festa dell’economia circolare dedicata al mondo dell’infanzia

In occasione della prossima Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), sabato 24 novembre, presso Palazzo Verde, in via del Molo 65, Genova, l’associazione Matermagna organizza un pomeriggio dedicato alle famiglie per promuovere i principi dell’economia circolare attraverso la pratica del Mercatino del baratto, durante il quale saranno i bambini stessi a scambiarsi giocattoli, capi di abbigliamento, libri, piccoli oggetti di uso comune, usati ma ancora in buono stato, adatti a bambini fino ai 12 anni.

Ci saranno, inoltre, alcuni momenti dedicati ad esempi di riparazione di giocattoli nell’angolo “DIY-Officina del Giocattolo®” che verrà inaugurato in tale occasione.

Programma

Dalle ore 15 alle 18 - Mercatino del Baratto tra bambini di giocattoli, libri, abiti e piccoli accessori adatti fino ai 12 anni. Gli oggetti che non riusciranno ad essere barattati dovranno essere riportati via a cura degli espositori

Dalle ore 16 - “Impariamo a differenziare con il gioco dei RAEE” Attività di educazione

ambientale per bambini a partire dai 5 anni

Alle ore 16,30 - Presentazione del nuovo allestimento degli spazi della Biblioteca del

Giocattolo con inaugurazione del “DIY Corner” dell’Officina del Giocattolo per le attività di

riparazione di giocattoli e modellini con alcuni esempi pratici.

Ore 17 - Merendina bio per i più piccoli e tisane per gli adulti

Inoltre, ci sarà un momento di informazione e sarà disponibile un punto di raccolta di piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) da avviare al corretto smaltimento - a cura di AMIU S.p.A

Info

La partecipazione come espositore e alle altre attività è gratuita ma per motivi organizzativi è necessaria la prenotazione scrivendo a info@matermagna.org - oppure chiamando il numero cell. 3384668681.

L’evento è sostenuto finanziariamente dall’Ass. Matermagna A.P.S grazie ai fondi raccolti con il 5x1000

Partners: Labter Green Point-Palazzo Verde, AMIU S.p.A - WEENMODELS PROJECT

Gallery