Il Circo Orfei torna a Genova

Il Circo Miranda Orfei porta il suo nuovo spettacolo a Genova, sotto uno dei tendoni più grandi d’Europa, dal 16 marzo al 2 aprile 2018 in piazzale Kennnedy. Quello a cui si potrà assistere è vero e proprio spettacolo a tutto tondo che affascinerà grandi e piccini, emozionando e regalando momenti di stupore e di divertimento, che rimarranno impressi nella memoria di grandi e piccoli, tutto grazie alla competenza e all'abilità dei suoi artisti che formano un cast ricco e preparato, di fama internazionale e citato nel Guinness World Record.

Due ore di grande show internazionale, con l'orchestra dal vivo che accompagna il susseguirsi incessante di una gran varietà di numeri, in cui spiccano i più giovani trapezisti al mondo entrati nel Guinness World Record con i loro salti mortali, i saltatori alle bascule, il mozzafiato numero infuocato dell'antipodista, l'incredibile Laser Man direttamente dai più grandi show televisivi internazionali, i numeri dei contorsionisti, i trasformisti e le audacie degli acrobati.

A unirsi allo show, artisti di fama internazionale quali Viviana Rossi, Kevin Huesca, Jonathan Rossi, Los Gauchos Torres.

Verranno presentati anche tanti animali: dall’elefante maestoso e gentile alla giraffa che fa sfoggio della sua incredibile altezza con eleganza e leggiadria, dall’ippopotamo dalla incredibile enorme bocca al numero delle tigri, carnivori dalle movenze leggere e dalle fauci temibili, e poi ancora emù, struzzi, zebre, esotici bovini, i velocissimi e enormi cammelli, i cavalli e i pony della tradizione equestre e molti altri.

Non possono mancare i clown con i loro numeri tra il divertimento e la prodezza musicale, in grado di divertire i più piccoli e emozionare i più grandi, non solo maestri del divertimento ma anche acrobati e musicisti.

L’intero show è intercalato dalle coreografie eseguite dai ballerini del corpo di ballo del Circo Miranda Orfei, che fonderanno in un unico e grande spettacolo l’alternarsi dei diversi numeri, aggiungendo arte, poesia e ritmo ai numeri circensi, per regalare uno spettacolo di due ore che è un unicum di continue emozioni, nel rispetto della tradizione e al passo dei tempi, sempre più avanti di chiunque altro.