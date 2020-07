Cinema in spiaggia, concerti, magia: il cartellone degli eventi estivi di Arenzano

Spettacoli, cabaret e magia per l'estate arenzanese, che inizia ufficialmente il 16 luglio.

Il cartellone estivo è stato programmato dall'amministrazione per rispettare tutte le normative anti-Covid, dunque distanziamento, location spaziose (villa Figoli, spiaggia e piazza Calasetta) e prenotazioni anche per gli eventi gratuiti, al fine di non creare assembramenti.

Ci saranno spettacoli musicali, teatrali, e anche un nuovo cinema all'aperto in spiaggia.

Programma:

CINEMA WITH A VIEW

Spiaggia libera del porto

Rassegna cinematografica all'aperto dedicata ai più giovani

- Martedì 21 luglio

- Martedì 18 agosto

- Martedì 25 agosto

Ingresso libero

Le proiezioni iniziano alle ore 21,30

CABARET - LA RISATA STRAPPATA 2020

A cura del teatro Il Sipario Strappato

Villa Figoli

- Giovedì 16 luglio

Paolo Migone

- Giovedì 6 agosto

Andrea Di Marco

- Giovedì 20 agosto

Claudio Laiuretta

Ingresso 10 euro

Inizio spettacoli ore 21,15

Prevendita presso IAT Arenzano

MUSICA

- Giovedì 23 luglio

Tributo a Battisti con I Nuovi Solidi

- Venerdì 31 luglio

"La notte di Atta"

con la partecipazione di Enrique Babontin e i No Name in concerto

- Sabato 8 agosto

Le 4 chitarre per Fabrizio De André

Ingresso libero

Inizio spettacolo ore 21,15

Prenotazione presso IAT

MAGIA

Sabato 1 agosto

Arenzano Magica

Presenta Gabriele Mago Gentile con il Liguria Magic Team

presso Villa Figoli

Ingresso libero

Inizio spettacolo ore 21,15

Prenotazione presso IAT

CONCERTO ALL'ALBA

Sabato 29 agosto

Piazza Calasetta

A cura della Filarmonica di Arenzano

Inizio concerto alle 06,15

EVENTI RELIGIOSI

28 luglio

Festa dei Santi Nazario e Celso

12 agosto

Festa di Santa Chiara

24 agosto

Festa di San Bartolomeo a Terralba

5-6 settembre

Festa di Gesù Bambino

