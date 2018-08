Al cinema della Fiumara film a 3 euro con la rassegna Kids Club

Domenica 2 settembre, in 36 multisale del circuito UCI Cinemas (compreso il cinema della Fiumara di Genova) riparte la rassegna Kids Club: tutte le domeniche, dalle ore 11, sarà proiettato un film per bambini a soli 3 euro. La tariffa è valida anche per gli adulti.

Il protagonista di domenica 2 settembre sarà "Louis e gli Alieni", film diretto dai fratelli Christoph e Wolfgang Lauenstein e distribuito da Koch Media. Il lungometraggio racconta la storia di Louis, un dodicenne trascurato dal padre ufologo e maltrattato a scuola, che incontra tre adorabili alieni con strani poteri pronti a tutto per dargli una mano.

Tra una risata e l’altra "Louis e gli Alieni" si ripromette di avvicinare il giovane pubblico a temi importanti, come la ricerca dell’amicizia e della comprensione anche con chi è diverso, persino se è verde e gommoso.