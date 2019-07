A Campomorone torna il Cinema Estivo al Cabannun

Pop corn e caramelle a Campomorone, dove torna la rassegna del Cinema Estivo al Cabannun.

La nona edizione, dal 10 luglio al 25 agosto, ripropone i film più gettonati della passata stagione. Il biglietto costa 6 euro (5 ridotto).

Gli spettacoli iniziano alle 21,30 a luglio e alle 21,10 ad agosto.

Il programma:

10 luglio: Corriere

12 luglio: Hotel Transylvania 3

13 luglio: Green Book

14 luglio: Van Gogh

24 luglio: Lo Schiaccianoci

26 luglio: Dumbo

27 luglio: Aquaman

28 luglio: Il ritorno di Mary Poppins

3 agosto: Ralph Spacca Internet

7 agosto: Non sposate le mie figlie 2

9 agosto: Mia e il leone bianco

10 agosto: Il professore e il pazzo

11 agosto: A star is born

14 agosto: 7 uomini a mollo

21 agosto: I moschettieri del Re

23 agosto: Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald

24 agosto: Old man and the gun

25 agosto: 10 giorni senza mamma