Torna il cinema all'aperto a Palazzo Ducale: il programma

Torna il cinema all'aperto al Ducale, sfruttando gli spazi aperti e con distanziamento sociale, per un'estate da vivere senza rinunciare a tutta la magia dei film.

La quarta edizione di Circuito Cinema al Ducale, organizzata da Circuito in collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, va da lunedì 15 giugno a domenica 30 agosto 2020.

Il biglietto costa 8 euro intero, 7 ridotto.

Ecco la prima parte della programmazione di "Cinema sotto le stelle", dal 15 giugno al 2 luglio. Gli spettacoli inizieranno alle 21,30. La rassegna è organizzata da Circuito Cinema Genova.

15 giugno - In viaggio verso un sogno

16 giugno - Alice e il sindaco

19 giugno - Tolo Tolo

20 giugno - Parasite

22 giugno - La vita invisibile di Euridice Gusmao

24 giugno - Sorry we missed you

25 giugno - I Miserabili

26 giugno - Cattive acque

27 giugno - Odio l'estate

28 giugno - Richard Jewell

29 giugno - Memorie di un assassino

30 giugno - Hammamet

1 luglio - Piccole donne

2 luglio - Il mistero Henry Pick