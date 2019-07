Cinema all'aperto a Palazzo Ducale: il programma della stagione sotto le stelle

Parte come di consueto il cinema all'aperto a Palazzo Ducale, con tanti film che rappresentano il meglio della stagione proiettati nel cortile maggiore, per assistere agli spettacoli sotto le stelle.

La prima parte va dal 5 al 31 luglio 2019, mentre la seconda - ancora in fase di programmazione - riguarda il mese di agosto. La rassegna è organizzata come sempre dal Circuito Cinema Genova che ha ideato anche serate speciali con grandi ospiti come gli attori Isabella Ragonese o Luca Argentero.

Il programma di luglio

E allora, pop corn alla mano, pronti ad assaporare le serate al cinema all'aperto come una volta? Ecco il programma di luglio (gli spettacoli avranno inizio alle 21,30), il volantino è in allegato in fondo all'articolo:

5 luglio - Non ci resta che il crimine (ospite l'attrice Ilenia Pastorelli)

6 luglio - Il padre d'Italia (ospite l'attrice Isabella Ragonese)

7 luglio - Ricordi? (ospite l'attrice Linda Caridi)

8 luglio - Copperman (ospite l'attore Luca Argentero)

9 luglio - Gauguin a Tahiti, il paradiso perduto (Evento "La grande arte")

10 luglio - Tutti pazzi a Tel Aviv

11 luglio - Dolor y Gloria

12 luglio - Ma cosa ci dice il cervello

13 luglio - Green Book

14 luglio - Attenti a quelle due

15 luglio - Domani è un altro giorno

16 luglio - Il primo Re

17 luglio - Oro Verde - C'era una volta in Colombia

19 luglio - Rocketman

20 luglio - First Man - Il primo uomo (Serata speciale a 50 anni dall'allunaggio)

21 luglio - Il viaggio di Yao

22 luglio - Van Gogh, sulle soglie dell'eternità

23 luglio - I figli del Fiume Giallo

24 luglio - La donna elettrica

26 luglio - Il traditore

27 luglio - Bohemian Rhapsody

28 luglio - Il testimone invisibile

29 luglio - Il corriere - The mule

30 luglio - Santiago, Italia

31 luglio - SIR - Cenerentola a Mumbai

Biglietti

L'intero costa 8 euro, il ridotto 7 euro. Sono validi gli abbonamenti del Circuito Cinema Genova.

I biglietti si acquistano presso l'Arena Estiva a Palazzo Ducale o presso il cinema Sivori, oppure ancora online.

