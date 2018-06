"Boom! Intolerance Summer Arena": il cinema all'aperto anima la Maddalena

Il Laboratorio Probabile Bellamy propone anche quest'anno "Boom! Intolerance Summer Arena", il cinema all'aperto nel chiostro della Casa della Maddalena (in piazza della Maddalena 11).

Per quattro venerdì di fila alle 21,45, dal 19 giugno al 20 luglio, verranno proposti al pubblico alcuni capolavori del maestro del cinema italiano Ettore Scola in formato analogico.

Ingresso a offerta libera.

Il programma:

Brutti, sporchi e cattivi (1976)

29 giugno

Spietato e grottesco ritratto di una famiglia delle borgate romane in cui la miseria non è solo materiale, ma anche e soprattutto morale: tutti contro tutti, specialmente contro il cinico capofamiglia Giacinto - interpretato da un immenso Nino Manfredi – eppure tutti sempre insieme.

La Terrazza (1980)

6 luglio

Luogo in cui ai primi caldi estivi s’incontrano un gruppo di radical-chic della sinistra romana a mangiare e disquisire di cinema, conflitti generazionali e in genere della decadenza capitolina. Un vero “parterre de rois” di attori (Mastroianni, Tognazzi, Gassman, Trintignant, Sandrelli e tanti altri) per una strepitosa sceneggiatura a sei mani da Scola con Age e Scarpelli.

C'eravamo tanto amati (1974)

13 luglio

Viaggio in trent’anni di storia italiana dal dopoguerra agli anni Settanta attraverso le esperienze di vita di tre amici, il traffichino Gianni (Gassman) che sceglie la vita agiata, il romantico Antonio (Manfredi) sempre innamorato di Luciana, il professore-intellettuale Nicola (Satta Flores) che non sa scendere a compromessi.

Una giornata particolare (1977)

20 luglio

Scola riunisce la coppia Loren-Mastroianni spogliando gli attori del loro status di sex symbol e dipingendo per loro - in una Roma fascista paralizzata per la visita di Hitler - l’affresco di due anime sole eppure vicine, in cui omosessualità e femminilità raccontano il bisogno di essere, ognuno a suo modo, diversi.