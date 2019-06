Cineforum al Fritz Lang: proiezione del film "Manchester by the sea" di Kenneth Lonergan

Nuovo appuntamento al Cineclub Fritz Lang per la rassegna "Realtà che crollano, legami che reeggono" a cura del CSTCS Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo.

Manchester By The Sea di Kenneth Lonergan racconta quel momento dell’esperienza in cui si diventa consapevoli che non potremo più tornare a essere la persona che eravamo.

Dove ci conduce il nostro desiderio? Manchester By The Sea è certamente un film sul dolore che come una marea ciclicamente ritorna, inesorabile e duro, un dolore che si declina per tutto il film tra luoghi, persone, stati d’animo, musiche; nessun inno alla vita, nessuna frase d’effetto che possa sciogliere il gelo che travolge il protagonista.

Ultimo film che conclude questa rassegna cinematografica, può anche sembrare una chiusura triste e rassegnata o forse possiamo pensarla semplicemente, realista, perché il dolore esiste e non possiamo fuggirlo, perché il dolore chiede di essere vissuto come tutti gli altri stati d’animo che l’essere umano incontra sulla sua strada, ma questo film ci mostra anche come la vita torna a “cercarci” e ci dà la possibilità, se siamo disponibili ad accogliere questa opportunità, di rielaborare l’arresto, di rimettere insieme i cocci e andare avanti.

Premio Oscar per la sceneggiatura a Kenneth Lonergan e alla splendida interpretazione di Casey Affleck come miglior attore protagonista.

Commenterà la psicoterapeuta del CSTCS Elisa Brandinelli.

Ingresso gratuito con offerta libera.

