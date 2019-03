Cineforum Fritz Lang: proiezione di "11 settembre 2001"

Secondo appuntamento al Cineclub Fritz Lang di via Acquarone per la rassegna di film commentati "Realtà che crollano, legami che reggono" curata dagli psicoterapeuti del Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo CSTCS.

La serata del 14 marzo è dedicata a "11 Settembre 2001 - Un crollo, tanti crolli? Sopravvivere in un mondo che impazzisce".

Undici registi provenienti dalle più disparate parti del mondo, un anno dopo il fatto, si cimentano con una tragedia che ha cambiato la faccia del mondo e ha disegnato nuovi terrori e angosce mai pensate in 11 corti di 11 minuti 9 secondi e un fotogramma per offrire evidenza a una data che non si può scordare, a un evento che nella sua distruttività palese non può essere negato.

Sono undici sensibilità diverse che realizzano undici piccoli capolavori che con la loro specifica e unica creatività immaginano legami, offrono collegamenti, ricostruiscono percorsi laddove Ground Zero sembra avere annichilito in un unico crollo l’umanità.

Per concedere spazio ai sentimenti che inevitabilmente emergono dalla visione di questi corti, ne verranno visti solo 8 e verranno quindi commentati insieme.

Commenteranno gli psicoterapeuti del CSTCS Mauro Di Pietro E Lidia Compagnino.

Ingresso gratuito con offerta libera.

Gallery