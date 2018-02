Cineforum coppie: "Che coss'è l'amor"

Crediamo tutti di desiderare molto l'essere amati, forse poi desideriamo di piu la possibilita di amare e più profondamente di essere parte di un progetto d'amore e relazione come scelta libera e autentica. Ma quanto è lungo, affascinante e pericoloso il percorso?

Il Cineclub Fritz Lang propone di esplorarlo attraverso la visione di cinque film e il dibattito a segiure con gli psicoterapeuti del CSTCS.

Si parte da un film nel quale il protagonista cerca di ovviare la reale relazione con incontri virtuali e fittizi finendo col complicare anche questi ultimi (LEI), per infrangere ogni tabù in un secondo film che abbatte i limiti naturali delle relazioni e ristabilirli in seguito come vera personale riscoperta (BASTA CHE FUNZIONI), passando per un’idea speciale e perfetta di coppia e di famiglia che si schianta nel contatto drammatico con la realtà di tempo-spazio-vita vera- limiti (REVOLUTIONARY ROAD), perlustrando senza remore in un quarto film i labirinti della menzogna che talvolta può alimentare l’idea stessa di buona famiglia (CARNAGE) per problematizzare infine sorridendo l’incontro tra due esseri umani che nella loro irriducibile diversità cercano di amarsi e di rispettarsi sbagliando, inciampando, andando in crisi, facendo e facendosi del male, ma provando ancora e ancora a trovarsi e ritrovarsi (TUTTI I SANTI GIORNI).

Al Cineclub Fritz Lang, ogni secondo giovedì del mese alle 21, dall'8 febbraio.

