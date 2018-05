Cineforum "Che coss'e' l'amor": proiezione di "Carnage" di Roman Polanski

Giovedì 10 maggio ore 21 al Cineclub Fritz Lang di via Acquarone torna la rassegna cinematografica sulle coppie "Che coss'è l'Amor" con "Carnage" di Roman Polanski.

La sceneggiatura di Jasmina Reza nasce per una pièce teatrale e qui viene riproposta come intelaiatura di un film.

Una lite tra adolescenti nel parco vicino a casa. Un piccolo incidente accade nella lite. Le due coppie di genitori si incontrano per mettersi d accordo sul da farsi in merito all’accaduto in un interno-salotto che farà da palcoscenico allo svolgersi di questo psico-comico-dramma girato proprio come un testo teatrale che rispetta anche le unità di tempo luogo e azione.

I protagonisti sembrano forti razionali decisi, vogliono apparire risolti e civili... l’incontro li spoglierà delle loro convinzioni mettendo a nudo fragilità e miserie, sofferenze inconsapevoli il più delle volte.

C’è molto in loro e nelle loro coppie che il loro modo di presentarsi non racconta e non vorrebbe svelare ma che emerge crudo e duro, amaro e ridicolo, disincantato e doloroso nel susseguirsi del confronto che divenuto scontro rischia di confermarli più insicuri e incapaci dei figli che loro vorrebbero aiutare a crescere e divenire adulti.

Si può diventare grandi senza approdare a cinismo e ipocrisia?

Commenteranno gli psicoterapeuti Francesco Durand e Lidia Compagnino.

Ingresso gratuito con offerta libera.