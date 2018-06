Il Cine&Comic fest torna al Porto Antico: 5 giorni di cinema e fumetti

Reduce dal successo della prima edizione, torna dal 4 all'8 luglio 2018 in Piazza delle Feste (Porto Antico) il Cine&Comic Fest: cinque giorni di incontri, anteprime cinematografiche e concerti, per un festival interamente dedicato a cinema e fumetto e alle reciproche connessioni e contaminazioni.

Elio Germano e Teho Teardo

Cine&Comic Fest sarà aperto la sera del 4 luglio da Elio Germano e Teho Teardo con lo spettacolo “Viaggio al termine della notte”, in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi.

Anteprima di "Ocean's 8"

In anteprima per la città di Genova arriva anche l’attesissimo Ocean’s 8 diretto da Gary Ross (nelle sale dal 26 luglio distribuito da Warner Bros.). Il film porta in scena una nuova banda, questa volta tutta al femminile e vanta come sempre un cast stellare: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Constance Awkwafina.

Gabriele Salvatores e Zerocalcare tra gli ospiti

Ospite d’onore della manifestazione sarà, il 6 luglio, il regista premio Oscar Gabriele Salvatores che, attraverso un incontro con il pubblico, ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera.

Tra gli altri ospiti che hanno già confermato la loro presenza alcuni autori italiani “esemplari” della commistione tra cinema e fumetto: Fabio Guaglione, Ivan Silvestrini e Maurizio Nichetti.

A firmare il manifesto di questa seconda edizione è ancora una volta Zerocalcare, l’autore più richiesto e celebrato del momento che sarà protagonista di un incontro con il pubblico durante la Rassegna.