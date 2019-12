Cina-Russia, la strana coppia: presentazione del nuovo numero di Limes

Fabrizio Maronta e Giorgio Cuscito presentano il nuovo numero di Limes, rivista italiana di geopolitica dedicato al matrimonio d’interesse tra Mosca e Pechino.

L'incontro si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 17:45 nella sala del Munizionere di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Russia e Cina non sono mai state tanto vicine come in questi ultimi anni. Ma sono davvero alleati, o è solo un allineamento tattico in funzione anti-Usa? In che misura l’Ucraina prima e la guerra commerciale poi hanno prodotto questa intimità geopolitica? Che cosa può/deve fare l’America per rompere questo connubio?

A giugno 2019, durante la 23ª edizione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Russia e Cina hanno reso pubblico il nuovo livello di relazioni bilaterali come «partenariato strategico complessivo in una nuova era».

Una «relazione d’alleanza», come l’ha definita Vladimir Putin, che investe nel campo della sicurezza e della difesa quanto in quello infrastrutturale ed energetico – grazie anche ai 4.300 chilometri di confine – e che con l’espressione nuova era marca il motivo della sua esistenza: il nemico comune, gli Stati Uniti.

È infatti Washington per prima ad aver indotto l’abbraccio tra l’Orso e il Drago, individuandoli come principali avversari strategici, di pari grado, dell’America. Ma fino a che punto gli Usa hanno ragione di temere questa strana coppia? Quali sono le sue caratteristiche?

La prima parte del nuovo numero descrive elementi e criteri dell’alleanza, rintracciando l’origine ed esaminando le strutture portanti: forza e debolezza strategica, cooperazione economica ed energetica, questione demografica e affinità culturali.

La seconda parte è dedicata a tre attori asiatici centrali, interessati all'evoluzione dello scontro tripartito Usa-Russia-Cina: Turchia, Iran e India.

La terza parte indaga convergenze e attriti in Eurasia, dall'Asia Centrale all'Artico passando per l’Europa ex sovietica. Perni lungo i quali corrono visionari progetti commerciali, energetici e strategici (gasdotti e nuove vie della seta).

Il volume si chiude con un dossier dedicato alle energie rinnovabili.