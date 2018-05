"Cibo & territorio": a Villa Sauli con le ricette dei giovani

Alunni in cattedra martedì 15 maggio a Villa Sauli di Pra'. A tenere banco per una volta sono gli studenti dell’Istituto Nino Bergese che illustreranno al pubblico, a partire dalle 15.30, le loro ricette per un’accoglienza doc, puntando sul binomio “Cibo & Territorio” e sullo stile di vita all’italiana.

Come si coniugano tradizioni e nuove tendenze nell’eccellenze produttive locali? Quali sono le aspettative dei turisti e come soddisfarle? Su che prodotti scommettere per promuovere il turismo e far crescere l’economia? A queste e altre domande cercheranno di dare risposta le giovani generazioni, affiancate dal Preside e dai docenti, con idee fresche e originali tra “il gusto e la ragione”.

Carta bianca ai ragazzi anche per la degustazione: gli studenti dell’indirizzo accoglienza suggeriranno le preparazioni culinarie elaborate dai colleghi dell’indirizzo “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, sotto la supervisione degli insegnanti.

«Responsabilizzare i giovani e stimolarli ad avere una visione futura e idee innovative per il proprio ambito lavorativo è tra i compiti della scuola – spiega il preside dell’Istituto Nino Bergese Angelo Capizzi – Spesso capita che i pranzi in albergo, pur essendo elementi importanti nell’apprezzamento di una vacanza, risultino standardizzati e con scarso appeal. Qualificare e caratterizzare questi momenti dell’offerta turistica non solo valorizza la ristorazione alberghiera ma aumenta anche il gradimento della meta di viaggio prescelta».