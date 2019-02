Ciaspolata al Monte Antola

L'itinerario proposto è la via super classica per salire in cima al Monte Antola. Il percorso è davvero di ampio respiro, sia per le caratteristiche paesaggistiche sia per la relativa semplicità.

Dislivello 450 metri. Difficoltà T/E. Per info e prenotazioni scrivere a marcomoraglioguida@gmail.com

