Ciaspolata a Chamois partendo da Genova

Partendo da Genova il 16 marzo è prevista una gita in Valle d'Aosta per raggiungere Chamois un borgo magico in cui le auto non sono ammesse (si arriva solo a piedi o in funivia). Dopo la visita del paese si inizierà sulle ciaspole un fantastico giro ad anello.

Per info e prenotazioni scrivere a marcomoraglioguida@gmail.com